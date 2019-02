Sarri seems to be the hardest word, come Elton John: rassegna inglese

C'è Maurizio Sarri a rubare la scena sulla maggior parte dei quotidiani inglesi. Meno salda la sua posizione sulla panchina del Chelsea dopo gli ultimi risultati e qualche sfogo di troppo dell'allenatore toscano, così sia il Sun che Mirror Sport utilizzano lo stesso titolo, richiamando un vecchio singolo di Elton John: "Sarri seems to be the hardest word", Sarri è la parola più difficile. Il riferimento è al fatto che la squadra non pare seguirlo, ciononostante non sembra intenzionato a cambiare stile.

Situazione negativa per il Chelsea dopo il pesante 4-0 col Bournemouth e non si parla d'altro in Inghilterra. Star Sport, invece, titola con un virgolettato di Sarri che fa davvero pensare poiché ribadito più volte: "I calciatori non mi ascoltano", descrivendo un Sarri frustrato poiché ignorato, la sua più grande paura. Apertura simile dal Daily Express: "Non sanno cosa stanno facendo", ma questo quotidiano specifica che per tenersi stretta la panchina dei Blues il tecnico di Figline dovrà cambiare il suo stile. Cosa che, come sottolineato prima da un altro giornale, difficilmente farà.