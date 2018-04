I segreti del City di Pep: inglese obbligatorio, Oasis e spogliatoio rotondo

© foto di Imago/Image Sport

Con 28 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, il Manchester City ieri pomeriggio si è laureato campione d'Inghilterra con ben cinque giornate d'anticipo. Ma dietro al successo della truppa di Guardiola non ci sono solo gli straordinari numeri sul campo. Secondo il Daily Mail, infatti, sarebbero tante le innovazioni portate dal tecnico spagnolo per plasmare a sua immagine e somiglianza i Citizens. A partire dalla ristrutturazione degli spogliatoi, costruiti in forma circolare per creare una sorta di "tavola rotonda" tra i giocatori e ispirati da una citazione di Tony Walsh in ricordo delle vittime dell'attentato di Manchester. Ma non solo, perché la musica di Noel Gallagher, ex frontman degli Oasis e grande tifoso del City, risuona sempre dopo allenamenti e partite. E ancora: Wi-Fi disattivato in alcuni punti delle strutture frequentate dalla squadra, erba del campo da gioco lunga massimo 23 millimetri, dieta ferrea, cena di gruppo prima di ogni gara e inglese obbligatorio per tutti. Il possesso palla, insomma, non sembra essere l'unico pilastro del calcio di Pep.