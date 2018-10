Sevilla tiene un color especial: André Silva & Co. comandano la Liga

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sevilla tiene un color especial", cantano in Andalusia. Oggi ancora di più, visto che la squadra di Pablo Machín è tornata al primo posto in classifica come dopo il 4-1 rifilato all'esordio al Rayo Vallecano. Sedici punti in classifica (+1 su Barça e Atlético, +2 sul Real), secondo miglior attacco del campionato (18 reti contro le 19 del Barcellona) e quarta migliore difesa (otto gol subiti) dopo otto giornate.

Dodici vittorie in diciassette partite totali finora per l'ex tecnico del Girona, sconfitto solamente dal Barcelllona nella finale di Supercoppa spagnola, dal Betis e dal Getafe in campionato e dal Krasnodar in Europa League. Quattro battute d'arresto, unite al pareggio col Villarreal, che non minano però l'ottimo percorso della nuova capolista di Liga. Una squadra completamente rigenerata dopo i tanti problemi dello scorso anno, trascinata dalle reti del ritrovato André Silva (già sette) e anche da quelle di Sarabia e Ben Yedder, entrambi a quota nove centri.

È proprio la qualità l'arma in più che Machín è riuscito ad affilare per il suo Siviglia, rilanciando i vari Banega, Vazquez, Jesús Navas e Nolito. Con una certezza in porta come Tomas Vaclik, sempre più padrone dei pali. La Feria de Sevilla quest'anno è iniziata con largo anticipo, questa squadra ha tutto per continuare a far entusiasmare.