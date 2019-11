© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik ten Hag per la panchina del Bayern Monaco. Secondo Sky Sport Deutschland, è l'allenatore dell'Ajax il candidato numero uno per guidare la squadra bavarese dopo l'esonero di Niko Kovac.

Ten Hag però non sembra intenzionato a lasciare i lancieri a stagione in corso e quindi, se davvero il Bayern vorrà puntare su di lui, dovrà ingaggiare un traghettatore fino al termine della stagione.