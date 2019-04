"La decisione della Liga". Già, perché in Spagna tanto si decide stasera, nel big match tra prima e seconda della classe, Barcellona e Atletico Madrid. Separate da otto punti in classifica, le due squadre daranno vita ad un match attesissimo, che conterà un botto dal punto di vista della classifica: se i Colchoneros dovrebbe espugnare il Camp Nou, infatti, riaprirebbero incredibilmente i giochi per il titolo.