Sport apre con la crisi del Barça: "Valverde è in bilico e molto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Crisi catalana in prima pagina sul quotidiano Sport che analizza la posizione di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona: "Valverde è in bilico e molto", scrive a caratteri cubitali il giornale. "Rinviata la decisione sul futuro in attesa di evoluzioni della stagione. Dalla partenza di Robert si sente meno protetto e senza i suoi protettori principali".