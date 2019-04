Sport carica il Barcellona: "9 partite per il triplete"

Sport di questa mattina apre in prima pagina caricando il finale di stagione del Barcellona titolando: "9 partite per il triplete". Lo sprint finale vede i catalani instradati verso una stagione di successi. Con 4 vittorie in campionato, 4 partite all'altezza in Champions e la vittoria in finale di Copa del Rey, la squadra di Valverde può fare la storia.