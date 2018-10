Sport e il pareggio del Barça contro il Valencia: "Messi e punto"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio del Barcellona contro il Valencia titolando: "Messi e punto". Un Barça senza grinta impatta contro il Valencia e perde la testa della classifica lasciando strada libera al Siviglia. La squadra di Valverde continua a non rendere al massimo in campionato e solo Leo è stato decisivo al Mestalla.