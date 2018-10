Sport e la crisi di Vidal al Barcellona: "Sono Arturo"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Sono Arturo". Il riferimento è a Vidal che non si sente a suo agio al Barcellona perché sta giocando molto meno di quanto gli avevano promesso. Nega di avere un cattivo rapporto con Valverde ma non perde l'occasione per mostrare la sua frustrazione: "Come faccio a essere contento se non gioco?".