© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre con la sconfitta della Spagna contro l'Inghilterra in Nations League titolando in prima pagina: "Magia rotta". Fine del momento positivo della squadra di Luis Enrique che non gioca all'altezza della sua fama. Dopo un doloroso 3-0 nella prima parte, i gol di Alcacer e Ramos non bastano per rimettere in piedi la partita.