Sport getta la bomba: "Il Real Madrid offre 350 milioni per Neymar"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sport, quotidiano catalano solitamente vicino al Barcellona, nella propria edizione online spiega come il Real Madrid abbia pronta un'offerta da 350 milioni di euro per Neymar, attaccante brasiliano del Paris Saint Germain. Stipendio altissimo, da 45 milioni di euro a stagione, per prendere il posto nell'immaginario di Cristiano Ronaldo.