© foto di Pietro Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Fame di calcio". Il Barcellona torna in campo stasera al Camp Nou contro il Valencia e potrà contare sul ritorno in campo di Luis Suarez ma non su quello di Messi, ancora out. Altro stop anche per Umtiti che dovrà restare fermo almeno per 5-6 settimane.