Sport - Niente partite amichevoli per Neymar col PSG fino a settembre

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alta tensione sull'asse PSG-Barcellona per quanto riguarda Neymar che, stando a quanto scrive oggi Sport, avrebbe deciso di non giocare più alcuna amichevole con la maglia del suo attuale club finché il mercato resta aperto (in Spagna chiude il 2 settembre). Secondo Sport - si legge - ci sarebbe un presunto accordo che il brasiliano avrebbe stretto con il club blaugrana per cercare di vincere la resistenza del club francese, per nulla intenzionato a permettere il ritorno dell'attaccante a Barcellona.