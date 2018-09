Sport stuzzica O Ney: "Dembélé meglio di Neymar"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Dembélé meglio di Neymar". Il giocatore del Barcellona segna più gol ed è molto più decisivo dell'attaccante del PSG. Il francese è felice in blaugrana e si sente importante mentre il brasiliano è ogni giorno più in discussione nella sua esperienza a Parigi.