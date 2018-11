Sport su Atletico Madrid-Barça: "Due 'Pichichi' all'assalto del Wanda"

© foto di Ospite

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Due 'Pichichi' all'assalto del Wanda". Il riferimento è a Suarez e Messi che proveranno a battere Oblak e dunque l'Atletico Madrid per mantenere la leadership della classifica. I due campioni blaugrana sono particolarmente in forma e i Colchoneros dovranno fare attenzione alla loro vena realizzativa.