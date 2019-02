Sport sulla presenza di Messi: "Che D10S benedica il Clasico"

© foto di Simone Bernabei

"Que D10S bendiga el Clasico", titola stamattina Sport parlando della sfida di questa sera fra il Barcellona ed il Real Madrid. La Pulce sembrava in forte dubbio fino a ieri ma per il quotidiano catalano la sua presenza è oramai certa, dopo essere entrato nell'elenco dei convocati di Valverde. Più cauto il Mundo Deportivo che parla di "Clave Messi" e spiega come Valverde prenderà una decisione solo a ridosso della gara.