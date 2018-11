Star Sport di oggi apre con la notizia della clausola posta dal Liverpool per evitare ulteriori "saccheggiamenti" dal Barcellona. Dopo la cessione di Philippe Coutinho, infatti, i reds vogliono evitare di perdere altri big come Salah o Van Dijk e i blaugrana non potranno più acquistare loro giocatori fino al 2020, a meno che non paghino una somma di 90 milioni di euro più il costo del cartellino del calciatore.