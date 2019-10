Storia di un ladro di orologi: scuse inutili, il Nizza licenzierà Diaby-Fadiga

L'ammissione di colpa e le scuse per il grave gesto commesso non basteranno a salvare Lamine Diaby-Fadiga dal licenziamento. Il Nizza, infatti, ha deciso di rescindere il contratto del talento 18enne che qualche giorno fa aveva rubato un orologio al compagno di squadra Kasper Dolberg, scatenando un vero e proprio caso diplomatico . Il ragazzo, dopo essere stato scoperto , si sarebbe scusato con l'ex giocatore dell'Ajax e con la società, accettando di rimborsare il danese per il valore del suo orologio (70.000 euro), che sembra essersi volatilizzato.

Breve disoccupazione - Il Nizza e Dolberg ritireranno la denuncia presentata nei confronti di ignoti dopo la scoperta del fattaccio, lo scorso 16 settembre, ma il club francese ha comunque deciso di adottare la linea dura. Diaby-Fadiga, considerato uno dei giovani più promettenti del calcio francese, non resterà a lungo senza squadra: secondo L'Equipe, potrebbe raggiungere Jeremy Menez in Ligue 2, al Paris FC.