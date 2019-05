Di seguito le aperture delle testate online inglesi dopo l'incredibile successo per 4-0 del Liverpool contro il Barcellona, che vale il passaggio in finale di Champions League dei reds:

BBC

"Il Liverpool stordisce il Barcellona con una storica rimonta"

Daily Mail

"Gli uomini di Klopp producono una sbalorditiva rimonta ad Anfield e conquistano il posto in finale"

Liverpool Echo

"Selvaggi festeggiamenti da parte dei tifosi del Liverpool in centro città dopo il raggiungimento della finale"

The Guardian

"Il Liverpool mette in scena una sensazionale rimonta per battere il Barcellona e raggiungere la finale".

The Telegraph

"Il Liverpool tira fuori un'incredibile partita di ritorno contro il Barcellona e prenota la finale di Champions League".