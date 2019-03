Sun sul futuro di Pogba e Rashford: "Men United"

"Men United" titola il Sun oggi in edicola con un gioco di parole, che in questo caso significherebbe: "Uomini uniti". Il riferimento è a Marcus Rashford e Paul Pogba, ritenuti vitali da Ole Gunanr Solskjaer, tecnico fresco di conferma da parte del Manchester United e pronto a trattenere i due gioielli, in uscita finché José Mourinho era il tecnico e tentati dalle big europee.