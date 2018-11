Superdeporte e la missione del Valencia con la Juve: "A combatterla!"

© foto di Ospite

Superdeporte di questa mattina apre in prima pagina con la partita di Champions tra Juventus e Valencia titolando: "A combatterla!". Il club catalano deve battere i bianconeri e poi il Man United in casa per sperare di andare avanti e non ha nessuna intenzione di arrendersi. L'ex della sfida, Norberto Neto, ha dichiarato: "Arriviamo alla sfida con grandi speranze, vogliamo vincere per restare vivi e provare a centrare gli ottavi".