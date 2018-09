I tabloid celebrano il Liverpool dopo il 2-1 di Wembley: "5 su 5"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Campeggia nelle aperture online di tutti i quotidiani inglesi il trionfo del Liverpool per 2-1 a Wembley. "I Reds fanno cinque su cinque -titola il Mirror-, nonostante il gol allo scadere di Lamela". "I Reds continuano con un inizio al 100%", è quello scelto dal Daily Star. "Il Liverpool conquista cinque vittorie su cinque, Wijnaldum e Firmino puniscono un distratto Tottenham per portare la banda Klopp in testa alla classifica", è l'apertura del Mail. "Vorm regala i gol a Wijnaldum e Firmino -titola il Sun-, e i Reds mantengono l'inizio perfetto".