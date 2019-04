I tabloid inglesi dopo la vittoria dell'Arsenal sul Napoli: "Italian job"

© foto di Pietro Lazzerini

I tabloid inglesi di questa mattina esultano per l'en plein in Europa League da parte di Arsenal e Chelsea, entrambe qualificate alle semifinali di Europa League dopo il successo di Liverpool e Tottenham in Champions. La frase più ricorrente è una delle più classiche utilizzate a margine di partite con squadre del Belpaese: "Italian job". Esaltata anche la punizione di Lacazette nonostante l'evidente errore di Meret. I quotidiani sottolineano però anche l'infortunio di Aaron Ramsey, che potrebbe saltare la fine di questa stagione nel momento più importante dell'anno. Preoccupazione anche in casa Juventus, visto che il gallese è già un nuovo bianconero in vista del prossimo campionato.