The Citizens come The Avengers: i supereroi di Guardiola per il derby

© foto di Imago/Image Sport

The Citizens come The Avengers. Nel giorno dell'uscita nelle sale mondiali di "Avengers: Endgame" e anche del derby di Manchester (fondamentale in chiave vittoria della Premier League per la truppa di Guardiola), i biancazzurri hanno infatti voluto caricare i loro tifosi in versione comics su Twitter. Ecco l'immagine postata dal City coi vari Kompany, Aguero, Bernardo Silva e De Bruyne in versione supereroi, presentati dal celebre messaggio del trailer del film: "Whatever it takes" (A qualunque costo).