The Sun: "Mourinho alla cieca". Teme una cospirazione guidata da Lim

C'è un gioco di parole sulla prima pagina del tabloid inglese The Sun, la cui apertura è dedicata all'Inghilterra, ma il taglio alto si concentra su José Mourinho. "José out on a Lim", scrive il quotidiano, che tradotto (ma con una 'b' in più alla fine) sarebbe "José alla cieca". L'espediente dialettico invece riguarda Peter Lim, appunto, il businessman di Singapore che secondo il manager portoghese - riferisce il tabloid tramite la voce di un amico d'infanzia - sarebbe a capo di una cospirazione per mandarlo via e poi acquistare il Manchester United ad un prezzo minore rispetto a quello attuale.