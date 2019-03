© foto di Simone Lorini

Tornare a vincere la Premier League o venire cacciati: è questo l'avviso di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, riguardo il futuro della sua squadra. Il Sun oggi in edicola lo mette in prima pagina, come avvertimento del tecnico norvegese, confermato alla guida del Manchester United, nei confronti dei propri giocatori.