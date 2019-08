UCLdraw - Kicker su Borussia Dortmund e Bayer: "Gruppi pesanti"

© foto di Pietro Lazzerini

Il sito del noto quotidiano tedesco Kicker apre titolando: "Gruppi pesanti per Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen". Le due squadre tedesche saranno avversarie rispettivamente di Inter e la Juventus. Un sorteggio che non incontra il favore della stampa tedesca viste anche le altre avversarie. Per i gialloneri: Barcellona e Slavia Praga; per il Bayer: Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca.