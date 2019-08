UCLdraw - Marca sui gironi di Napoli e Juve: "Gruppi della morte"

© foto di Pietro Lazzerini

"Gruppi della morte per Barça e Atletico" secondo quanto scrive il sito del quotidiano spagnolo Marca. I catalani hanno pescato Inter, Borussia Dortmund e Slavia Praga mentre i Colchoneros incontreranno Juventus, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Due gironi che ovviamente spaventano anche le squadre italiane che però vengono viste come le principali avversarie per le rispettive lotte al primo posto.