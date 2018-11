Iachini verso il ruolo di ct della Grecia: offerto un contratto biennale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Beppe Iachini potrebbe ripartire dalla panchina della Grecia. Dopo aver salutato il Sassuolo alla fine della passata stagione, il tecnico di Ascoli Piceno sarebbe ora in trattativa con la Federazione ellenica per il ruolo di ct. Sul piatto, come riporta gazzetta.it, un contratto biennale per cercare di risollevare la Nazionale dopo gli scarsi risultati ottenuti da Aggelos Anastasiadis (sei punti in quattro partite di Nations League nel gruppo con Finlandia, Ungheria ed Estonia). Il precedente italiano, però, non lascia ben sperare: nel 2014 tre sconfitte e un pareggio portarono infatti Claudio Ranieri all'addio alla Grecia dopo appena quattro partite.