Leggenda del calcio inglese e dell'Arsenal, Ian Wright celebra Harry Kane, fondamentale nella gara di ieri in Spagna e nella vittoria contro l'Inghilterra. "Ha zittito tutti, provando la sua classe. E' un giocatore pazzesco ed è assurdo che sia stato messo in discussione. Per fortuna Gareth Southgate non ha mai dubitato di lui".