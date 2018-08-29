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Europa

Ibiza, dopo Borriello sondaggio per l'altro svincolato Palladino

29.08.2018 22:38 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 6449 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ibiza scatenato sul mercato. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Marco Borriello, il club di terza serie spagnola ha messo nel mirino anche Raffaele Palladino. Come riporta Sky Sport, in queste ore c'è stato infatti un primo sondaggio per l'attaccante classe '84, attualmente svincolato.
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