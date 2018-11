Ibra ancora battuto: è Lindelof il miglior giocatore svedese dell'anno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il difensore del Manchester United Victor Lindelof è stato nominato miglior giocatore svedese dell'anno. Il classe '94 succede ad Andreas Granqvist che lo scorso anno aveva 'detronizzato' Zlatan Ibrahimovic, dominatore assoluto dal 2006 al 2017 appunto. E per la seconda volta consecutiva, Ibra non è stato votato come miglior calciatore della Svezia.