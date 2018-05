Ibra fa commuovere i Red Devils: "Mi mancano Mourinho e lo United"

© foto di Imago/Image Sport

"Mi mancano Mourinho e lo United". Parole e pensieri di Zlatan Ibrahimovic, che poche settimane fa si è trasferito ai Los Angeles Galaxy per una nuova avventura in MLS. "Voglio dire a tutti i tifosi del Manchester che sento la loro mancanza. Mi manca giocare all'Old Trafford e vedere tutte quelle maglie rosse. Voglio ringraziarvi tutti per la spinta e l'adrenalina che mi avete dato. Ringrazio poi i miei compagni di squadra perché sono stati fantastici e hanno reso tutto più semplice. Mi manca anche Mourinho, lui sa di cosa ha bisogno per vincere", ha dichiarato lo svedese in un emotivo video pubblicato sui social dei Red Devils.