Ibra: "Premier sopravvalutata. Dicevano sarei arrivato in sedia a rotelle"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato dalla rivista Four Four Two, Zlatan Ibrahimovic lancia una bordata alla Premier League: "Ho avuto una lunga carriera prima di arrivarci, in paesi e club differenti. mi dicevano: 'Non andare in Inghilterra, fallirai. Ti diranno che non sarai stato bravo abbastanza'. Tutti erano contrari e sapete cosa? Mi hanno motivato, mi hanno dato adrenalina. Mi piaceva la Premier League, la trovavo motivante ed emozionante. Ma credo che la qualità individuale, la parte tecnica, sia sopravvalutata. Ma i ritmi sono alti. Anche se sei il migliore, se non riesci a gestire il ritmo, la velocità, non ce la farai".

E ancora: "Se ho fatto ciò che ho fatto a 35 anni, pensate cosa potevo fare a 25. Sarebbe stata un'altra storia. Quando sono arrivato dicevano che arrivavo con la sedia a rotelle. Ciò che ho fatto è stato mettere tutte le persone che hanno detto ciò sulla sedia a rotelle".