© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic, nel corso di un'intervista a Bethard, ha parlato di Harry Kane, consigliando all'attaccante di lasciare il Tottenham, se vuole vincere titoli: "È un buon attaccante e sta crescendo ma, con tutto il rispetto per il Tottenham, un conto è fare bene in un club normale, un altro in un grande club. Se vuole vincere deve cambiare, lasciare il Tottenham. I giocatori sono ricordati per ciò che hanno vinto e Kane ha la necessità di farlo. Il Tottenham è una buona squadra ma non è al livello per vincere tutto, anche con un allenatore fantastico come Pochettino".