Ibrahimovic si candida: "Se il Manchester United ha bisogno, sono qui"

© foto di imago sportfotodienst

Zlatan Ibrahimovic, attaccante dei Los Angeles Galaxy, ha parlato al Daily Star, candidandosi anche senza troppi giri di parole ad un possibile ritorno nel Manchester United: "Il leone ruggisce ancora, sì. Potrei giocare facilmente in Premier League e se il Manchester United avesse bisogno di me, io sono qui. Ma ora sono ai Galaxy, ed è quello su cui mi sto concentrando. Mi sono divertito in Europa, ho conquistato 33 trofei e ora spero di vincere qualcosa anche qua. Sto seguendo lo United, ho visto l'ultima partita contro il Crystal Palace e se avessero segnato il rigore (calciato da Rashford sul palo, ndr) sarebbe potuta essere una partita diversa. Poi si sa: in Inghilterra tutto può succedere".

Parlando invece della sua attuale esperienza in MLS, lo svedese aggiunge: "È un campionato avvincente, una lega che sta crescendo. Ci sono molte cose che stanno succedendo, e mi sto divertendo anche se ancora ci sono molte cose da fare per far crescere il livello. Ma negli USA nulla è impossibile".