La prima serata da protagonista di Mauro Icardi. Dopo il tormentato trasferimento dall'Inter al Paris Saint-Germain, definito sul gong dell'ultima finestra di calciomercato, l'attaccante argentino ieri sera a Istanbul ha trovato il suo primo gol con la nuova casacca del PSG. Una rete decisiva, in una partita che - per la stampa francese - è stata tutt'altro che esaltante. "I suoi compagni - scrive 'Le Parisien' - hanno avuto difficoltà nel trovarlo, non ha potuto sfruttare la profondità a causa della mancanza di esplosività. Quando però deve segnare il primo gol, si fa trovare al posto giusto al momento giusto".

Per il giornale parigino Le Parisien, quindi, prestazione normale. Meglio di lui, voti alla mano, hanno fatto Thiago Silva, Kimpembe, Gueye, Verratti e Sarabia.