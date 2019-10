Icardi non si ferma più: doppietta nel 4-0 del PSG all'OM, 7 gol in 7 gare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain si sbarazza agilmente dell'Olympique Marsiglia grazie alla sua nuova "ditta del gol": doppio Icardi, tra il 10' e il 26', e doppio Mbappé, tra il 32' e il 44'. Sono sette centri in sette partite tra Ligue 1 e Champions, così, per il centravanti argentino attualmente in prestito dall'Inter, che aiuta il PSG a blindare ulteriormente il primato in classifica a quota 27 punti. OM, invece, a secco e adesso settimo con 16 lunghezze.

Il programma completo dell'11° turno di Ligue 1:

Venerdì

Nantes-Monaco 0-1

Sabato

Lille-Bordeaux 3-0

Brest-Digione 2-0

Lione - Metz 2-0

Montpellier - Angers 0-0

Reims - Nimes 0-0

Strasburgo - Nizza 1-0