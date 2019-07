Al Chelsea la sfida contro il Barcellona nell'International Champions Cup. 2-1 il finale per gli uomini di Lampard grazie alle reti di Abraham e Barkley, mentre Rakitic nei minuti di recupero rende meno amara la sconfitta per i catalani. Paura per Griezmann: il francese, lanciato da Valverde dal 1', si scontra al 16' con Jorginho con il piede dell'italo-brasiliano a colpire il ginocchio dell'attaccante, costretto ad abbandonare il campo, salvo poi rientrare qualche minuto più tardi.