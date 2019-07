© foto di Imago/Image Sport

Buona la prima per il Bayern Monaco in International Champions Cup. E che debutto, contro il Real Madrid, mica semplice. Eppure la formazione di Niko Kovac vince 3-1 grazie ai soliti noti: Lewandowski, Gnabry e in apertura Tolisso. Inutile la rete del giovane Rodrygo, gioiellino appena prelevato dal Brasile, per il sodalizio iberico. Zidane cade e si fa sentire anche la rotazione ad inizio ripresa: l'allenatore francese ha cambiato di fatto tutti gli uomini in campo. Il risultato non è stato positivo.