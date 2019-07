ICC, il derby inglese va allo United: Tottenham battuto 2-1

© foto di imago sportfotodienst

Il Manchester United si aggiudica il derby inglese nell'International Champions Cup contro il Tottenham. La sfida si sblocca al 21' grazie a Martial, pareggio di Lucas nella ripresa. Decisiva la rete di Gomes a dieci minuti dal termine. In campo anche Paul Pogba per 45', assente Romelu Lukaku, come già anticipato da Solkjaer nei giorni scorsi. Il belga, prima della sfida contro gli spurs, si è allenato in disparte.