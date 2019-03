© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe esserci anche la Francia tra le possibili destinazioni di José Mourinho, ancora in attesa di tornare su una panchina dopo l'esperienza sulla panchina del Manchester United. In questo senso, L'Equipe sottolinea come il portoghese, nelle sue dichiarazioni pubbliche e private, abbia recentemente manifestato interesse per una potenziale sfida in Ligue 1. Per il quotidiano, Mourinho potrebbe considerare le offerte di due club francesi, ma non il PSG come si potrebbe immaginare. I nomi fatti filtrare dal suo entourage sono quelli del Monaco e del Lione.