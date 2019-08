© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua a far discutere, sul palcoscenico del calciomercato internazionale, il futuro di Neymar. Il Real Madrid sta proseguendo nel suo assalto, ma c'è anche il Barcellona che sogna un suo ritorno al Camp Nou. Consapevole del pericolo di vederlo giocare invece al Bernabeu, il Barça sta provando un ultimo affondo, o quantomeno una formula per riuscire a convincere i parigini. Nell'offensiva finale sarebbe dunque ancora compreso Ousmane Dembélé, calciatore che fin qui in Catalogna ha deluso e che invece conosce bene Thomas Tuchel, tecnico del PSG, con il quale ha lavorato ai tempi del Borussia Dortmund. Lo riferisce El Chiringuito TV.