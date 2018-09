Il Barça si ferma ancora: 1-1 con l'Athletic dopo il ko col Leganes

© foto di Federico De Luca

Seconda battuta d'arresto consecutiva per il Barcellona. Dopo aver clamorosamente perso col Leganés nel turno infrasettimanale, oggi pomeriggio i blaugrana non sono infatti riusciti ad andare oltre l'1-1 nel settimo turno di Liga con l'Athletic Club. La gara del Camp Nou è stata decisa dalle reti di De Marcos al 41' ed El Haddadi all'84'. In attesa del derby tra Real e Atletico Madrid, la squadra di Valverde resta comunque in vetta alla classifica con 14 lunghezze, a +1 sui blancos.

Questo il programma del settimo turno di Liga:

28/09 21:00 Rayo Vallecano-Espanyol 2-2

29/09 13:00 Real Sociedad-Valencia 0-1

29/09 16:15 Barcellona-Athletic Bilbao 1-1

29/09 18:30 Eibar-Siviglia

29/09 20:45 Real Madrid-Atletico Madrid

30/09 12:00 Huesca-Girona

30/09 16:15 Villarreal-Real Valladolid

30/09 18:30 Levante-Alaves

30/09 20:45 Real Betis-Leganes

01/10 21:00 Celta Vigo-Getafe