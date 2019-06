Il Barça sogna in grande: Neymar-Griezmann, doppio affare possibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sogno del Barcellona sarebbe quello di creare un tridente da sogno, formato da Leo Messi, Antoine Griezmann e Neymar. Sì, servirebbe un doppio colpo dai costi elevatissimi, ma per il quotidiano catalano Sport non è utopia. Ovviamente il problema è economico: il brasiliano al PSG guadagna 38 milioni, mentre il francese circa 25. Entrambi, comunque, accetterebbero con piacere la destinazione. Il primo ad esser ceduto per finanziare i due affare potrebbe essere Coutinho.