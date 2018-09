© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona non farà pressione su Ernesto Valverde per sapere se intende rinnovare o meno il proprio contratto col club. A riportarlo è lo stesso Josep Vives, portavoce della società blaugrana: "Non abbiamo dato nessuna scadenza al nostro allenatore - ha detto il dirigente in conferenza stampa -, rispettiamo la persona e la sua necessità di prendersi tutto il tempo che vuole. Al momento vuole rimanere concentrato sul proprio lavoro e prendere l'eventuale decisione di giorno in giorno".