Il Barcellona guarda al futuro: offerta per Balerdi del Boca Juniors

© foto di Gaetano Mocciaro

Il Barcellona guarda al futuro e punta un promettente difensore centrale argentino come Leo Balerdi del Boca Juniors. Secondo l'emittente TyC Sports il club catalano avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro per il calciatore classe '99 recentemente promosso in prima squadra e da molti individuato come l'erede di una bandiera Xeneizes come Rolando Carlos Schiavi che lo ha allenato proprio nelle giovanili del club.