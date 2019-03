Il Barcellona "assicura" Frenkie de Jong. Come riporta Mundo Deportivo, i blaugrana si sarebbero infatti già tutelati in vista di qualsiasi possibile complicazione per il loro futuro acquisto, effettivo dal 1° luglio 2019. La suddetta polizza coprirebbe l'intero costo del suo trasferimento dall'Ajax (75 milioni di euro più 11 di bonus) qualora il giovane e talentoso centrocampista dovesse soffrire un infortunio "irreversibile" e, se invece dovesse arrivare in Catalogna già infortunato, pagherebbe il suo stipendio fino al via libera dei medici per tornare in campo.