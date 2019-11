Il Barcellona non convince, Sport titola: "Vittoria preoccupante"

"Una vittoria preoccupante". E' questo il titolo scelto da Sport per descrivere il successo di misura del Barcellona sul campo del Leganes. I blaugrana, primi in classifica con il Real Madrid, sono costretti a rimontare e lo fanno grazie a Suarez, Vidal e una buona dose di fortuna. Due palle inattive valgono i tre punti e per questo il quotidiano catalano si dice preoccupato.