Il Barcellona se la cava con trecento euro di multa per il caso Griezmann

Il Comitato della Concorrenza in Spagna si è pronunciata sul caso Griezmann comminando una multa di 300 (trecento) euro al Barcellona per aver contattato l'attaccante francese quando era ancora sotto contratto contro l'Atletico Madrid. Il Camp Nou dunque non sarà "chiuso" come chiesto inizialmente dal giudice istruttore e i catalani se la caveranno con una multa a dir poco irrisoria.